Area giochi, via alla messa in sicurezza 

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’area giochi nei giardinetti tra via Caracalla e via Porto Botte, uno spazio molto frequentato dalle famiglie. L’intervento punta a restituire ai cittadini – e soprattutto ai bambini – un luogo più sicuro e protetto, dopo le numerose segnalazioni arrivate negli ultimi mesi.

Tra le criticità principali, le deiezioni canine spesso nei pressi dell’area. Grazie alla nuova recinzione che verrà installata, spiegano dal Comune, dovrebbe essere definitivamente risolto il problema, garantendo un’area dedicata esclusivamente ai più piccoli e più semplice da mantenere pulita. L’assessore al Verde pubblico Saverio De Roma ha commentato l’avvio del cantiere: «Continuiamo a lavorare ogni giorno per migliorare i nostri spazi pubblici, questo è un altro passo in avanti». L’intervento, una volta finito, permetterà di utilizzare l’area giochi in condizioni più decorose e sicure, senza stravolgere l’identità dei giardinetti.

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