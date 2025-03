Attrezzi sportivi nuovi, sistemati e già off limit. Non c’è pace nel parco di viale Repubblica (che si chiama della Resistenza forse non a caso) per quanto riguarda giochi per bimbi e area fitness. Con 140mila euro si sarebbero dovuto sistemare verde, sentieri, giochi e «aree attrezzate per lo sport», annunciava il sindaco. Tutto fatto: gli attrezzi ci sono. Alcuni inutilizzabili (foto Chergia ).

