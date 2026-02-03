Area fitness e giochi per i piccoli, un’oasi davanti al Municipio 

Spazi dedicati al fitness ma anche panchine per la lettura, giochi per i bambini e nidi protetti per gli uccelli. Un’area tutta dedicata a una migliore fruizione del tempo libero, quella in progetto davanti al Municipio di Uta. Diversi anni fa il Comune aveva partecipato a un bando della Regione per la valorizzazione dei parchi urbani. Ora l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di oltre 40mila euro che prevede l’installazione delle panchine per la lettura, attrezzature ginniche per il fitness all’aperto, nidi per uccelli. Sarà inoltre realizzato un passaggio pedonale con materiali ecologici.

«Con la nuova realizzazione aumenteremo gli spazi di condivisione per la popolazione dando ulteriori servizi all’esterno del Municipio di Uta», spiega l’assessore Andrea Onali. «Per esempio, in via Su Pixinali abbiamo già dei dispositivi per l’attività fisica, ma contiamo di aggiungerne per migliore l’offerta, così come per gli spazi dedicati alla lettura». Una questione di qualità della vita. «Condivisione e socializzazione un po’ stanno mancando in questo nostro tempo», sottolinea l’assessore. «È necessario per questo anche migliorare gli spazi esterni per poter favorire la condivisione da parte dei cittadini». Nei mesi scorsi era stato realizzato il “Parco della Pace”. Con i nuovi lavori sono stati installati giochi, scivoli e altalene. Il parco è moderno, accessibile, inclusivo ed è progettato per tutti i bambini.

