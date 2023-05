Area fieristica messa in sicurezza 

Sono stati investiti ben 300 mila euro, ottenuti attraverso un mutuo, con i quali il Comune di Macomer ha eseguito un importante intervento per la sistemazione e messa in sicurezza dell'intera area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. Gli stand non potranno ospitare dodicesima edizione della fiera nazionale degli ovini di razza sarda, annullata i giorni scorsi, ma accoglieranno la fiera di Caccia e Pesca in programma ai primi di giugno.

L'esigenza principale da soddisfare era quella di mettere a norma gli impianti antincendio, quello elettrico, idrico e fognario, provvedere al rifacimento dei servizi igienici e alla messa in sicurezza di capannoni e stand espositivi. Ovunque sono state sostituiti gli infissi, con l'installazione di porte antipanico.

I lavori sono in fase di ultimazione e l'area potrà essere nuovamente idonea sotto tutti i punti di vista, a livello locale che regionale, con elevate superfici espositive, capace di attrarre sia espositori che visitatori. «Abbiamo investito, accendendo un mutuo, per renderla fruibile per tutti gli eventi fieristici e culturali - dice l'assessora Rossana Ledda - grazie a un intervento che, oltre valorizzare l'area fieristica e quanto c'è attorno, valorizzerà anche l'intero territorio grazie all’indotto l'indotto». Anche se quest'anno, per una serie di inconvenienti, la mostra nazionale degli ovini è stata annullata, l'intera area è però pronta per ospitare altre manifestazioni importanti e l'intervento di manutenzione è servito anche per renderla disponibile per altre iniziative e pronta, per il prossimo anno, a ospitare nuovamente la fiera del bestiame.

