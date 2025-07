Area ex San Mauro, iniziati i lavori di riqualificazione 

È iniziato un nuovo capitolo della riqualificazione dell’area ex San Mauro. Dopo la realizzazione del discount, gli impianti sportivi e due aree cani, l’intervento di restyling della zona, frutto di un accordo pubblico-privato, prosegue con i lavori tra via Bolivia e via Galileo Galilei.

In arrivo c’è una vera e propria rivoluzione della viabilità del quartiere, che da programma sarà conclusa entro la fine dell’estate. Le due strade, che saranno rifatte da zero e allargate, non saranno più senza uscita ma verranno messe in comunicazione, permettendo di fatto ai residenti di via Bolivia di raggiungere via San Fulgenzio senza dover fare il giro da via Brasile e via Argentina. L'intervento consentirà inoltre di creare un secondo ingresso all’area dei campi sportivi e del discount, alleggerendo così la pressione sulla trafficata via dell’Argine, dove si trovano anche il Parco Magico e la scuola media. La riqualificazione interesserà anche il marciapiede e i sottoservizi, e vedrà la creazione di una nuova pista ciclabile.

Il rovescio della medaglia consiste però nella diminuzione del numero totale di parcheggi: quelli “a spina di pesce” presenti in via Galilei saranno sostituiti da nuovi parcheggi paralleli al marciapiede, che di conseguenza saranno di numero inferiore. «Ma i tanti stalli di fronte al campo sportivo saranno più facilmente accessibili, dunque la disponibilità di posti per gli abitanti non diminuirà», precisa l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Sarà migliorata la viabilità di una zona chiusa, in cui si circolava male, e tutto il quartiere ne trarrà giovamento».

Sulla stessa linea il sindaco Tomaso Locci. «Un intervento importante che parte da lontano, con i Programmi Integrati di Riordino Urbano, che stanno prendendo forma. Due strade rovinate saranno messe a nuovo e una fetta del quartiere sarà resa più vivibile».

L'anno prossimo la rigenerazione della zona sarà completata con l’ultimo lotto di lavori. «Abbiamo intenzione di riqualificare anche il giardino di via Bolivia, attrezzandolo e installando telecamere e nuova illuminazione», conclude Locci. «L’obiettivo è quello di mettere a posto tutte le aree che versano in stato di abbandono».

