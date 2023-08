Area ex Mondo Ichnusa, serve una bonifica dall’amianto 

«Prima di avviare la riqualificazione ambientale dell’area ex Mondo Ichnusa, si proceda con la bonifica dell’amianto». La richiesta è dell’associazione regionale Ex Esposti che da una parte esprime un giudizio positivo sull’intervento avviato qualche mese fa sull’arenile, dall’altra mette in guardia il Comune sull’avvio del progetto annunciato dall’assessorato all’Ambiente. «Tenuto conto della presenza importante dell'amianto in forma di detriti più o meno grandi già rilevati nel primo censimento - spiega il presidente Giampaolo Lilliu - chiediamo che venga preso in considerazione un prioritario intervento di bonifica della zona». L’associazione annuncia la richiesta di un incontro in Comune. ( m.g. )

