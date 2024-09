Area ex casermette, partono i lavori del mega cantiere 

Sono infatti iniziati in questi giorni a Paulilatino i lavori che cambieranno volto ad una zona del paese oggi in stato di degrado ed abbandono, quella dell’area vicina alle ex casermette militari. A disposizione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallus somme importanti: 650 mila euro trasferiti anni fa dalla Regione ed ulteriori 800 mila assegnati di recente per completare gli interventi avviati. In particolare, dopo lo stop forzato di oltre un anno e mezzo per una serie di vicissitudini, il galoppatoio ora nell’area dell’ex casermette sarà spostato all’ingresso del paese, dove era previsto già da alcuni anni. Nell’area occupata sinora sorgerà invece un importante parco a servizio dell’intera collettività. Ospiterà infatti un campo da bocce, un campo polifunzionale dove troveranno spazio sport come il padel e il calcetto, percorsi dedicati alle varie fasce d’età. Prevista una pista di ciclo cross e un’area dedicata alla corsa. E sarà allestito anche con diverse panchine. «Finalmente, dopo tanto parlare e discutere, si è arrivati alla conclusione di uno dei punti cardine della penultima amministrazione e dell’attuale – dice il sindaco Domenico Gallus- . Offrirà un’alternativa allo svago e alla condivisione di spazi a disposizione della comunità e non solo». ( a. o. )

