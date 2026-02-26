Area e Comune fanno squadra 

Area e Amministrazione comunale alla ricerca di un’intesa per affrontare congiuntamente tutte le problematiche che non riguardano solo la gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ma incidono anche sui processi di pianificazione urbanistica, sulla programmazione dei lavori pubblici e sulle dinamiche di sviluppo del tessuto economico locale.

La proposta

L’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, ha inviato una formale richiesta al Comune per dar vita ad un protocollo d’intesa finalizzato ad un lavoro in sinergia. Da cittadino carboniense Sestu è ben consapevole di quanto il patrimonio dell’ente incida nell’economia e nella politica sociale cittadina: «Oltre duemila alloggi, circa un migliaio tra locali, autorimesse e unità a destinazione commerciale, nonché oltre novanta ettari di terreni, in gran parte derivanti dal patrimonio storico connesso all’attività mineraria, sono detenuti da Area». Ma quali dovranno essere i punti nevralgici del protocollo? «Ricognizione delle procedure di trasferimento di aree e fabbricati tra Area e il Comune non ancora perfezionate e definizione di ulteriori trasferimenti di proprietà di terreni da Area al Comune». L’accordo servirà però anche a dirimere alcune controversie sulle competenze tra diversi soggetti, «ad esempio – prosegue Sestu – in materia di gestione delle condotte idriche e fognarie insistenti su aree di proprietà Area, nonché definizione dei rapporti operativi con Abbanoa, evidenziando le criticità connesse al rifiuto di intervento da parte del gestore del servizio idrico integrato in aree formalmente private ma che, per le peculiarità del contesto urbano di Carbonia, risultano di fatto ad uso pubblico in quanto interessate da sedi stradali e infrastrutture quali l’illuminazione pubblica». Ma il protocollo d’intesa ha una valenza non solo edilizia o urbanistica «cercheremo un rafforzamento della collaborazione con i servizi sociali comunali– conclude il dirigente di Area - mediante l’istituzione di un canale operativo permanente, finalizzato alla presa in carico contestuale delle situazioni di fragilità sociale riguardanti gli assegnatari».

La replica

Dal canto suo l’amministrazione comunale rivendica il suo interessamento per il raggiungimento di questo importante obiettivo. «Siamo contenti – afferma il sindaco Pietro Morittu – che l’amministratore di Area abbia raccolto le sollecitazioni provenienti dal Consiglio comunale e dalle riunioni politico-tecniche svoltesi nelle ultime settimane in Municipio, formalizzando la disponibilità a definire alcune delle importanti e annose questioni che riguardano la nostra città». Per confermare quanto sia importante questo traguardo, il sindaco aggiunge: «Nei prossimi giorni invieremo formale riscontro ad Area indicando il 9 marzo come possibile data del primo tavolo tecnico operativo».

