«Area disabili, il lotto è del Demanio» 

È botta e risposta tra l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru e il presidente della cooperativa Sea Scout, Riccardo La Porta sui motivi che hanno ostacolato la realizzazione di uno stabilimento balneare accessibile ai disabili sul litorale di Torregrande. «L’idea progettuale è interessante - ribadisce l’esponente della Giunta - con la sua realizzazione si potrebbero avviare servizi con un’importante ricaduta sociale, ma non è stato rispettato in alcun modo l’iter amministrativo necessario».

Proprio per avere un’idea chiara della procedura da seguire, è la versione di La Porta, la cooperativa (destinataria di un finanziamento di 160mila euro dalla Fondazione Mazzola) aveva più volte sollecitato un incontro con l’Amministrazione. «Il progetto ci è stato illustrato ma non è un caso di cattiva burocrazia o scarsa volontà politica – spiega Carmen Murru - Sea Scout avrebbe dovuto presentare una richiesta al Demanio che ha competenza sull’area dove lo stabilimento dovrebbe sorgere». L’assessora aggiunge anche che «la concessione demaniale alla quale fa riferimento l’associazione, contraddistinta nelle carte al numero 8, non è in carico al Comune ma è ancora da assegnare. Il Comune ha la concessione per l’area che ospita i bagni pubblici che per dimensioni, appena 34 metri quadri, non è evidentemente idonea». ( m.g. )

