Area di Tossilo, il futuro è adesso 

C'è ancora tanta incertezza sul futuro per l'area industriale di Tossilo. Sono giorni intensi, decisivi, che vedono impegnate le istituzioni locali, la Provincia e la Regione, assieme alle imprese, che si battono per dare un futuro all'area Industriale, per assegnarle un ruolo strategico che storicamente ha ricoperto nel sistema produttivo della Sardegna. Ora si punta a rilanciarla, non solo avviando il nuovo termovalorizzatore, che servirà mezza Sardegna, ma soprattutto attirando nuovi investimenti e nuove imprese.

Parola d’ordine: stabilità

«Per questo è necessario restituire all'area una governance stabile, autorevole ed efficiente, capace di sostenere le imprese, ma soprattutto creare le condizioni per renderla attrattiva e trasformare il consorzio in un autentico motore di sviluppo economico e occupazionale per l'intero territorio», dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu, che aggiunge: «È necessario e non più rinviabile avviare una nuova stagione di programmazione fondata su una governance autorevole e rappresentativa dei comuni e dei territori, capace di superare definitivamente il lungo periodo commissariale, che non deve essere considerato un semplice adempimento amministrativo, ma il punto di partenza di un più ampio progetto di rilancio industriale e territoriale, coerente con il quadro delineato dalla legge regionale del 2008 e con le nuove prospettive di sviluppo economico, logistico e infrastrutturale del Centro Sardegna». Si richiede una governance efficace, vicina al territorio e capace di rispondere alle esigenze delle imprese insediate. «Tossilo - dice ancora Ghisu - deve uscire dalla marginalità e deve diventare nuovamente importante e strategica per tutta la Sardegna centrale».

Oltre il commissario

Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria e titolare di un'impresa insediata a Tossilo, non ha dubbi. «Occorre mettere le aziende in condizioni di fare impresa», dice. «Il commissariamento però questo lo ha sempre impedito. Occorre rendere l’area appetibile, perchè Tossilo è un’area strategica, al centro dell’Isola, ben collegata da strade e ferrovie. Superare subito il commissariamento è indispensabile e nella governance le imprese devono svolgere un ruolo di primo piano. Occorre ricordare che il rilancio di Tossilo è importante soprattutto contro lo spopolamento del territorio».

Quale futuro?

L'incontro pubblico di lunedì, sul tema “Quale futuro per Tossilo?”, (ore 17.30 nell'ex mercato civico), promosso dall'amministrazione comunale di Borore, servirà per indicare la via da seguire. All'incontro è prevista la partecipazione dell'assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, del presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, del presidente di Confindustria di Nuoro, Pierpaolo Milia, dei sindaci del territorio, dei consiglieri regionali, dei rappresentanti degli enti e delle società operanti a Tossilo.

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