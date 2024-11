Area commerciale, si anima il dibattito  

McDonald's e Lidl in arrivo sul lungomare? La notizia rimbalza tra le vie del paese dopo l'ultima seduta del consiglio comunale, che ha dato il via libera alla variante urbanistica dell'area tra la rotatoria di Maddalena, la provinciale 91 e la vicinale di Santa Barbara. La modifica, che trasforma la destinazione d'uso da zona servizi ad area commerciale, sta dividendo i cittadini. Le voci sempre più insistenti parlano dell'arrivo dei due colossi della ristorazione e della grande distribuzione, in quello che si preannuncia come un significativo cambiamento per il tessuto commerciale della cittadina.

La variante

La svolta è arrivata nell'ultima seduta del consiglio comunale. Dopo oltre un'ora di acceso dibattito, l'assise ha approvato la variante al Puc che ridisegna il futuro dei terreni della famiglia Aresu. L'area in questione cambia volto: da zona servizi diventerà polo commerciale. La votazione ha mostrato una spaccatura in aula: se la maggioranza si è espressa compatta a favore della variante, le opposizioni si sono divise. Decisivo il sostegno del capogruppo del Pd, Efisio Demuru, che dai banchi della minoranza ha votato a favore del provvedimento. Contrari gli altri consiglieri d'opposizione, con l'astensione di Stefano Piano ed Erica Cugis. Il progetto, secondo le prime indiscrezioni, seguirebbe il modello del polo commerciale di Sestu, con l'insediamento di due colossi: il fast-food McDonald's e il discount Lidl.

I competitors

La notizia ha scosso il tessuto commerciale di Capoterra, innescando reazioni contrastanti soprattutto tra gli operatori già presenti nella zona. Chi si trova in prima linea è Daniele Puddu, 40 anni, direttore dell'Eurospar nel centro commerciale I Gabbiani, praticamente dirimpettaio della futura area commerciale. «Siamo realisti: parliamo di insegne diverse con un posizionamento differente sul mercato», spiega Puddu, che però non nasconde alcune preoccupazioni. «L'esperienza insegna che l'arrivo di grandi marchi non sempre impatta negativamente sul fatturato. Ma è innegabile che nomi come questi abbiano un forte richiamo. Il rischio è che si crei un effetto traino: i clienti potrebbero essere invogliati a combinare il pasto da McDonald's con la spesa da Lidl».

I ristoratori

Le reazioni più sorprendenti arrivano dal mondo della ristorazione locale, dove i timori lasciano spazio a un cauto ottimismo. «Il McDonald's? Non ci preoccupa», afferma Simone Gerina, 42 anni, titolare di un ristorante. «La nostra è una ristorazione di pesce, un segmento completamente diverso. Certo, potremmo perdere qualche festa di compleanno dei più piccoli, ma vedo soprattutto il lato positivo: Capoterra sta finalmente crescendo». Ma la questione va oltre la semplice concorrenza. Il pizzaiolo Giovanni Ruggeri, 60 anni, solleva un tema più ampio: «Non è la competizione a preoccuparmi, sono altri gli aspetti critici. Abbiamo investito nella promozione del cammino di Sant'Efisio, che parte proprio dalla Maddalena. Che senso ha ritrovarsi lungo il percorso un fast-food americano e un discount tedesco? Senza contare l'impatto sul traffico e la carenza di servizi per i turisti».

