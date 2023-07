Area cani, proteste per la recinzione 

L’erba alta è stata tagliata e così i cani possono scorrazzare nell’area di via Galilei senza che i proprietari si preoccupino di ciò che, non visibile, possa esserci in mezzo al prato.

Però qualche criticità è rimasta. Come racconta Elvira Pinna, padrona di due barboncini: «Frequento quest’area da quando è stata inaugurata, prima di tutto perché ai miei cani piace molto, ma anche perché non è lontano da casa. Sono contenta che finalmente sia stata tagliata l’erba. Però», obietta, «va rafforzata anche la rete che divide l’area a metà, una per i cani di grossa taglia e l’altra per quelli medi e piccoli: alcuni riescono ad oltrepassarla ed è pericoloso soprattutto se ci sono cani un po’ aggressivi».

Confessa di avere paura per i suoi cani: «È già successo che un pastore tedesco oltrepassasse la rete mentre Jungle e Bobo passeggiavano tranquilli nella loro zona. Per fortuna il proprietario l'ha riportato nell’area a lui dedicata, ma parlando con le persone che vengono qui, succede anche con i loro cani».

Secondo Pinna, «bisogna mettere una rete più resistente, anche per evitare che succeda il contrario: che i cani piccoli invadano lo spazio di quelli grandi e si creino situazioni spiacevoli».

