Area cani poco sicura: «Potremmo spostarla» 

L’area cani di via Laconi a Sestu è in attesa di essere riparata. Da diverse settimane non è più sicura per la caduta della rete di delimitazione. Il cedimento non permette l’isolamento completo dei cani dalle persone che transitano nel marciapiede. Sulla questione ha fatto chiarezza il vicesindaco di Sestu, Massimiliano Bullita: «Il problema è stato causato dalla caduta di alcuni rami degli alberi che ricadono in proprietà privata. Si sta valutando l'opportunità di spostarla, ma in un’area più grande e soprattutto sicura». (ma. cab.)

