Area cani nel parco, residenti contrari  

La nuova area cani di via Parini, a Decimomannu, nasce tra le polemiche: il paese ne ha effettivamente bisogno ma non c'è accordo sul dove realizzarla. I residenti della zona sono contrari:«L’idea non è sbagliata – dichiara Luigi Porceddu, 71 anni, ex sindaco – ma ci sono tante altre aree, decisamente più adatte, che con l'occasione potrebbero essere riqualificate. Il parchetto di via Parini è molto frequentato dai bambini e si sta scegliendo di realizzare qui un’area cani, tra l'altro molto piccola: circa 350 metri quadri. Chiediamo l’interruzione immediata dei lavori». Sulla stessa linea la sua vicina Marina Frau, 79 anni: «Nessuno ha pensato di chiederci un’opinione. Queste aree dovrebbero essere realizzate a una certa distanza dalle abitazioni e invece noi ce l’avremo a tre metri. I cani sono cani: abbaiano e fanno rumore. Qualcuno ha pensato a come vivremo noi?»

Il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu supporta le tesi dei cittadini: «Il progetto non è nuovo: qualche anno fa venne individuato quel parco come futura area cani. Sentendo però le opinioni del quartiere, già in campagna elettorale abbiamo detto che noi l’avremmo realizzato altrove: o nei terreni vicino alla stazione derivati da cessione di lottizzazione oppure direttamente in una zona del parco comunale. Le alternative ci sono».

«È un progetto deliberato nel 2020», precisa però la sindaca Monica Cadeddu: quell’area è stata individuata proprio perché molto frequentata da persone con cani al guinzaglio. Sarà il primo spazio dedicato a loro ma non sarà l'unico: crediamo fermamente che la tutela del benessere animale sia un atto di civiltà e sensibilità, con importanti risvolti sulla salute pubblica dei cittadini».

