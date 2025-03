Area cani in regola, assolta Lucia Matta 

Area dog friendly di Porti Pino abusiva? «Il fatto non sussiste». Si è chiuso con questa sentenza l’incubo che Lucia Matta, volontaria di Sant’Anna Arresi vive da sei anni, da quando la Guardia costiera pose i sigilli nell’incantevole spiaggia dedicata ai cani che gestiva nella località balneare di Sant’Anna Arresi come da convenzione con il Comune.

«È davvero la fine di un incubo – commenta visibilmente commossa la donna – non mi sono mai arresa, ma è stata davvero dura».

Era il 2 agosto del 2019 quando gli uomini in divisa arrivarono nella piccola area dog friendly che negli anni era diventata un punto di riferimento per centinaia di turisti che trascorrevano le vacanze con il cane al seguito nel Sulcis dopo aver scoperto questo piccolo angolo di paradiso dedicato agli amici a quattro zampe. «Arrivarono a seguito di alcuni esposti e sequestrarono tutta l'area e l'attrezzatura presente come se fossimo sul posto abusivamente – racconta Lucia Matta – a nulla valse spiegare che operavamo come volontarie della Lega nazionale per la difesa del cane, che si schierò subito al nostro fianco insieme a centinaia di cittadini. Eravamo lì grazie a una regolare convenzione con il Comune per la gestione dell'area, individuata e delimitata come previsto dall'ordinanza balneare 2019 emessa dalla Regione». Ma i militari contestarono, così si lesse nei verbali ai quali seguì un decreto penale di condanna e una sanzione di trentamila euro, l’assenza di autorizzazioni per il casotto, la cisterna, la recinzione e gli ombrelloni. Mentre Lucia Matta cercava di far valere le sue ragioni si scatenò una mobilitazione popolare di cittadini e turisti per salvare l’area dog friendly chiusa in piena stagione estiva, ma fu tutto inutile. «Non mi sono arresa e, rappresentata dagli avvocati Alberto Cocco Ortu e Monica Lai, sono arrivata davanti al giudice, certa di poter dimostrare la mia innocenza davanti a tutte le accuse che mi sono state mosse». Così è stato: due giorni fa l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” dato che Lucia Matta in quell’area si era esclusivamente occupata della gestione e non della realizzazione delle opere presenti. Resta l’amaro in bocca. «Mi hanno tolto l’entusiasmo che accompagnava il mio lavoro di volontaria – conclude Lucia – continuerò ad occuparmi degli animali in difficoltà ma lo farò da privata cittadina». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA