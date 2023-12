Area cani e spazio fitness al posto del degrado, in via Asti nasce un parco da mille metri quadri 

Prima c'era uno sterrato semi abbandonato, ora ci sono area giochi per bambini, spazio cani, zona fitness e panchine. Inaugurato ieri mattina il nuovo giardino di via Asti nel quartiere Bonaria. Il progetto è stato finanziato con fondi PON Metro React-EU. Oltre mille metri quadrati rimessi a nuovo anche con prato, alberi e arbusti.

«L'amministrazione - questo il commento del sindaco Paolo Truzzu - prosegue la politica di incremento e riqualificazione delle aree verdi di quartiere per consegnare alla cittadinanza una Cagliari sempre più verde e a misura di cittadino. I lavori in via Asti si collocano sulla scia dei precedenti interventi in altre aree della città: via Is Guadazzonis, via Vesalio, via Eroi d'Italia, via Giotto, per citarne alcuni».

Con il sindaco presente all'inaugurazione anche il vice Giorgio Angius, assessore del Verde pubblico. «L'area di via Asti di circa 1.150 metri quadrati, precedentemente priva di alberi e arbustivi - ha detto Angius - ha visto la messa a dimora di esemplari di palma e jacaranda lungo il perimetro, abbinati ad arbusti della macchia mediterranea. È stato inoltre posato un prato attorno all'area giochi. Il nuovo verde è servito da un impianto di irrigazione dotato di sensoristica che misura il grado di umidità del terreno, rende programmabili gli adacquamenti in remoto e rileva eventuali perdite. Le pavimentazioni sono in materiale drenate. L'impianto di illuminazione è dotato di lampade led a basso consumo».

