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Quartucciu.
12 agosto 2026 alle 00:41

«Area cani, disagi per i nostri animali» 

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Chi vuole portare il proprio cane a passeggio dopo le 21 nell’area a fianco al parco di via Thiesi, non sa se troverà il cancello aperto. Il cartello all’ingresso indica come orario estivo 7.30-23, ma alle 23 è già chiuso da ben più di un’ora. Il Comune ha dovuto correre ai ripari per via dei tanti atti vandalici registrati nell’area, e nonostante la decisione dell’amministrazione incontri il favore dei cittadini e dei residenti della zona, così come dei proprietari dei cani, questi ultimi chiedono due cose: l’aggiornamento del cartello con l’orario di chiusura reale e nel frattempo, una soluzione per poter tenere aperto fino alle 23. «È la prima volta che vengo in quest’area cani», racconta Efisio Mundula, neo residente di Quartucciu, «e alle 21.30, orario della passeggiata post-cena del mio bassotto, ho trovato chiuso. Giusto prendere provvedimenti contro i vandali, ma possibile che non si possa trovare altro rimedio e dobbiamo rimetterci noi?». Concorda Davide Zedda: «Molti di noi portano i cani a passeggio dopo cena, chiudere l’area per via degli atti vandalici equivale a darla vinta a questi incivili».

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