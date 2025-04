«Area cani chiusa, adesso basta» 

Esplode la rabbia dei proprietari di cani a Su Planu. Una parte dell’area dedicata ai quattro zampe, in via Machiavelli, è ancora interdetta. Le transenne, messe quasi un anno fa a causa di un albero caduto e di altri pericolanti, sono ancora lì.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sistemazione di una catena con lucchetto sul cancello dell'area off limits. «Così è troppo», sbotta Maristella Ponti, un'assidua frequentatrice, «non c'era bisogno della catena. Pensano che siamo degli spericolati che sfidano il pericolo spostando le transenne ed entrando ugualmente? Sì, qualcuno continuava a entrarci, ma bastava lasciare i fogli di divieto che sono stati attaccati alle transenne». Precisa di non essere contro l'interdizione, ma di essere spazientita dal fatto che non è ancora iniziato l’intervento di messa in sicurezza degli alberi: «È passato quasi un anno. Io ora porto il mio meticcio nella porzione di area che non hanno chiuso, ma si riempie sempre di cani di tutte le taglie e spesso ci sono battibecchi tra proprietari».

Cinzia Demontis fino al mese scorso portava il suo bassotto nello spazio interdetto: «Ora, invece, lo porto per strada. L'area a disposizione, quella più grande, si affolla e non tutti i cani vanno d'accordo tra loro, quindi tocca fare i turni e questo è uno dei motivi di litigio. Non si contesta la messa in sicurezza, quanto la mancanza di risposte certe su quando si interverrà. Avremmo preferito queste risposte invece della catena con il lucchetto nell'area interdetta». La pensa allo stesso modo anche Pierpaolo Mocci, proprietario di un barboncino: «Sarebbe stato più opportuno transennare una volta avuta una data certa di inizio lavori. Dopo quasi un anno non si muove nulla, in compenso hanno chiuso l’area interdetta con il lucchetto, come se non fossero abbastanza le transenne. Ci sentiamo presi in giro». L'assessore all’Ambiente Gigi Gessa replica: «Come già spiegato più volte, è in corso l’iter del progetto di riqualificazione della pineta e dell’area cani; trattandosi di un’opera pubblica è necessario seguire un percorso preciso e rispettare i tempi dettati dalle normative. È chiaramente anche nostro interesse riaprire l’area il prima possibile». Sulle tempistiche, però, non si sa ancora niente.

