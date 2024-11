Area cani aperta a metà, nuove proteste 

Alberi pericolanti e area cani usata per metà da mesi. «Praticamente dobbiamo fare la fila per entrare», lamentano i frequentatori dello spazio di Su Planu dedicato ai quattro zampe, lì dove da tempo regnano transenne e un cartello che impedisce l’accesso a gran parte dell’area: “Attenzione area interdetta, pericolo caduta alberi o distacco rami”, si legge nel foglio affisso all’ingresso. «Possiamo utilizzare solo una piccola parte del parco», lamenta Giorgia Piras. «Come è possibile che sinora non sia stato fatto niente, a parte mettere le transenne? I pini sono in queste condizioni da anni. Chiediamo che si intervenga una volta per tutte e l’area cani venga riaperta completamente». Dal Comune replica l’assessore al Verde pubblico Gigi Gessa: «Sono in corso le indagini sulle alberature, così come previsto nel progetto di riqualificazione della pineta e dell’area cani. Si tratta di un’opera pubblica e come tale richiede un iter preciso che si sta seguendo».

