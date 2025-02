Area cani ancora transennata: proteste 

Le transenne sono ancora lì, da mesi, piazzate per il rischio caduta di alcuni alberi che però nel frattempo non sono stati messi in sicurezza. «Intanto chi vive nel quartiere è costretto a tenere i propri cani in casa o a farli passeggiare per strada», racconta Francesca Trincas, assidua frequentatrice dell’area cani di via Machiavelli, a Su Planu. Lì dove da diversi mesi oramai si può utilizzare solo una parte, quella non transennata, e viene lamentata l’assenza di illuminazione la sera.

«È in corso l’iter del progetto di riqualificazione della pineta e dell’area cani», spiega l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa, «trattandosi di un’opera pubblica è necessario seguire un percorso preciso e rispettare i tempi dettati dalle normative. Per quanto riguarda l’illuminazione, anche in questo caso abbiamo più volte spiegato che si tratta di un intervento molto complesso, per il quale si sta valutando la fattibilità».

