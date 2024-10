Area cani, abbattuto un pino pericolante: presto al via nuovi lavori 

Già da tempo avevano mostrato segni di cedimento con la caduta di alcuni rami, così adesso nelle aree cani di via Machiavelli a Su Planu gli operai hanno provveduto a una prima messa in sicurezza dei grandi pini all’interno. Sono state sfoltite le fronde ed è stato rimosso un albero che era caduto a seguito del vento. Ma come ha annunciato il sindaco Gigi Concu si tratta soltanto di una prima fase di interventi.

«Gli uffici» spiega Concu, «stanno predisponendo un progetto molto più dettagliato. Si verificherà la stabilità di tutti i pini dal momento che l’albero caduto nei giorni scorsi aveva l’apparato radicale deteriorato». In seguito, «gli alberi che mostreranno problemi saranno abbattuti e sostituiti con altri, la zona non sarà lasciata spoglia». Il progetto prevede anche la realizzazione di camminamenti, la sistemazione di panchine e il rifacimento della recinzione. Tutto questo, assicura il sindaco, «sarà fatto senza chiudere il parco: quando si interverrà in un’area, si lascerà aperta l’altra».Nell’attesa l’area cani di via Macchiavelli continua ad essere abbandonata con la recinzione divelta in più punti. Mancano inoltre i cartelli che indicano le regole da seguire e gli spazi sono invasi da distese di aghi di pino e da escrementi non raccolti.

