Area cani abbandonata in via S’Arrulloni 

È rimasto chiuso in un cassetto il progetto per il recupero dell’area cani di via S’Arrulloni. Avrebbe dovuto ospitare al suon interno persino un chiosco da dare in gestione, invece per il momento non ci sono nemmeno le fontanelle.

Un tempo la zona dedicata ai cani si trovava all’incrocio con via Beethoven. L’area era stata poi spostata per fare spazio alla realizzazione dello stadio di Is Arenas ai tempi del trasferimento in città dello stadio del Cagliari calcio.

Si era parlato di un completo restyling, invece alla fine sono state sistemate sono le panchine e uno steccato di legno la divide in due parti, per cani di grossa e di piccola taglia. Nel nuovo appalto del verde in mano alla ditta Avr c’è un recupero generale delle aree cani con palestre agility dog al loro interno. Si tratta, di percorsi ad ostacoli per l’attività sportiva e il divertimento degli animali.

Nel capitolato d’appalto sono state inserite anche le giornate formative di educazione ambientale nelle scuole in collaborazione con fattorie didattiche dell’hinterland, e visite guidate nelle aree verdi con attività per gli anziani almeno una volta al mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA