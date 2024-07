Area cani abbandonata in via Galilei 

Erba alta nell’area cani di via Galileo Galilei. Il problema, per la precisione, riguarda lo spazio dedicato ai cani di piccola taglia. Alcuni proprietari lamentano quella che sostengono essere la «scarsa manutenzione» del prato. «È molto scomodo passeggiare con il cane in mezzo all’erba alta ed è rischioso per l’animale stesso», dice rammaricata Nicoletta Massidda, «è quindi urgente intervenire per tagliarla e allo stesso tempo fare una manutenzione costante». Le fa eco Roberto Cannas, anche lui frequentatore dell’area cani di via Galilei: «I nostri quattro zampe devono poter passeggiare in tutta sicurezza e in tutta comodità, con l’erba alta noi padroni non ci sentiamo sicuri. Ci auguriamo che con il Piano del verde ci sia una manutenzione costante». Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, ora è il momento della gara per individuare l’impresa che dovrà gestire il piano per tre anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA