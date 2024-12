Area camper vicino alle scuole 

Sono terminati i lavori per la nuova area camper a Pimentel realizzata in via Muratori, nei pressi delle vecchie scuole primarie, in una zona al momento inutilizzata.

L’area è composta di dodici postazioni di sosta per gli autocaravan e di due piazzole per i disabili, sono presenti gli spazi per lo scarico e lavaggio dei reflui, quelli per il lavaggio delle stoviglie e di una piccola area cani. Per la sua realizzazione sono stati spesi 80mila euro, in parte finanziati con fondi regionali. Il progetto è nato dalla necessità di fornire ai camperisti, il cui numero cresce di anno in anno, un'area per soggiornare nelle vicinanze delle località turistiche visitabili a Pimentel e nella zona circostante.

La nuova area camper sarà inaugurata domani alle 15.30 alla presenza dell’amministrazione comunale e delle associazioni culturali. «Grazie a un contributo regionale abbiamo realizzato l’area con la speranza di darla in gestione, in futuro, a un paesano che possa crearsi un’opportunità di lavoro e portare più persone in paese, in questo caso i camperisti che potranno così usufruire dei servizi e attività presenti nel territorio», dichiara il sindaco Damiano Aresu. (y. m.)

