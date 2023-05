«Area camper vicino al cimitero? È inadatta» 

L’impegno è apprezzato, meno l’alternativa proposta: «Il turismo itinerante con i camper merita attenzione e rispetto come tutte le altre tipologie di viaggiatori. Non si può pensare di relegarlo vicino al cimitero di San Michele, si rischierebbe di spendere soldi pubblici inutilmente».

Le rassicurazioni dell’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, con gli spazi vicino al camposanto ipotizzati come possibile soluzione al vecchio progetto di via San Paolo rimasto sulla carta, non piacciono a Luigi Pambira, presidente dell’associazione Camperisti sardi, che da sola riunisce circa duemila iscritti e rivendica da tempo dignità e spazi adeguati. «Parliamo di un settore in costante crescita ma che a Cagliari non ha mai ricevuto le dovute attenzioni: basta pensare che è l’unico capoluogo privo di un'area comunale attrezzata», sottolinea Pambira. «Eppure abbiamo tanti spazi abbandonati o inutilizzati, penso allo sterrato di Marina Piccola, quello davanti all’Ottagono, i parcheggi di via Caboni e tanti altri che ben si presterebbero. Sarebbe un modo per restituire decoro alla città e per aprire le porte a una forma di turismo che in tante altre realtà italiane funziona e crea indotto».

RIPRODUZIONE RISERVATA