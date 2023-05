Area camper,  un bando per gestirla 

Il Comune di Buggerru ha indetto un bando pubblico per l’affidamento in concessione della gestione dell’area camper. L’area di sosta per gli autocaravan é ubicata all’interno dell’abitato del centro costiero. La concessione avrà una durata di 24 mesi e potrà essere prorogata ogni dodici mesi per un massimo di due proroghe.

Il personale addetto dovrà essere in servizio dalle 8 alle 20 per almeno 12 ore giornaliere, tutti i giorni di altra stagione (giugno e settembre) compresi i festivi e dovrà garantire un servizio telefonico d’urgenza 24 ore su 24. Le offerte dovranno essere presentate entro il 29 maggio alle dieci attraverso la piattaforma regionale Sardegna Cat. Tutte le informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (nella sezione Amministrazione trasparente) o potranno essere richieste direttamente in Municipio.

