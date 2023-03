Area camper, stagione a rischio 

L’area camper di Masua rischia di rimanere vuota la prossima estate.È passato quasi un anno da quando l’Igea, sulla base di una direttiva della direzione generale dell’assessorato regionale all’Industria, ha deciso di sospendere i bandi emessi per l’assegnazione di 23 fra aree e immobili, ricadenti nei territori dei Comuni del Sulcis Iglesiente. Comuni che all’indomani dell’emissione dei bandi, rivendicarono però la concessione dei beni stessi, congelando qualsiasi velleità.

Lunga attesa

Fra i beni delle aree ex minerarie compare quella che fino all’estate del 2021 ha ospitato l’area camper di Masua, ad oggi uno spazio vuoto che rischia di rimanere tale anche in vista della prossima stagione estiva. «Siamo in attesa di capire se possiamo riprendere il lavoro. - dichiarano Giorgio Atzei e Valentino Tuveri, proprietari de “La nuova colonia”, la società che per 12 anni ha gestito un’area per camperesti divenuta punto di riferimento per tutto il territorio - La nostra paura è che le sbarre possano rimanere calate anche per quest’estate. Sarebbe un duro colpo che ci costringerebbe a sciogliere una società che dava lavoro a 4 persone. Purtroppo le spese da affrontare in questa determinata situazione non sono sostenibili» . I due soci usufruivano dell’area tramite un comodato d’uso: « Dal nulla abbiamo creato un servizio che nella sola ultima stagione di operatività, ha richiamato migliaia di camperisti provenienti da ogni dove. - continuano - Decine di clienti ancora chiamano per poter prenotare una delle 40 piazzole disponibili per la sosta. Continuiamo a sperare di poter riaprire i battenti al più presto, anche se allo stato attuale le tempistiche non giocano a nostro favore».

Un servizio, quello dell’area camper, che come testimonia il proprietario dello stabilimento balneare della spiaggia di Masua, Matteo Galzerino, era in grado di creare dei benefici per tutta la località: « I numeri di presenza dei clienti nella mia attività quando l’area attrezzata era attiva, erano decisamente più importanti. - spiega - Occorre sfatare il mito per cui il camperista non contribuisce all’economia del territorio. Ho toccato con mano la realtà e posso assicurare che si tratta di una tipologia di turismo che porta con sé dei benefici per tutti» .

I bandi