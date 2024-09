Area camper, nuovi servizi e stalli per le auto  

Prende forma il nuovo volto del margine occidentale cittadino. In via Severino Ibba, accanto al cantiere che da mesi sta trasformando la zona nella quale in passato aveva sede il deposito dell’impresa Biagini, gli operai hanno iniziato a riqualificare l’area antistante il campo Tharros. Il nuovo asfalto ha già ricoperto lo spazio destinato alla sosta dei camper che manterrà la funzione di parcheggio per caravan e roulotte, ma la nuova segnaletica orizzontale delimiterà anche stalli per la sosta delle auto e dei bus, il tutto arricchito da nuovi alberi. È prevista l’installazione di servizi per i camper, controllati e a pagamento, saranno smantellati quelli attuali. Sarà inoltre installata una colonna di servizio dotata di sistema di pagamento con carta, per l’approvvigionamento di acqua e lo scarico dei reflui, nonché di un pozzetto di scarico di ultima generazione. I lavori rientrano nel più ampio progetto da 928mila euro destinato a connettere la nuova circonvallazione con il centro direzionale Oristano ovest. L’intervento prevede inoltre la riqualificazione degli accessi al cimitero e la trasformazione della vecchia area di cantiere adiacente l’ingresso principale del cimitero in area verde e parcheggi. ( m.g. )

