Area camper nel parco: il Comune a caccia di fondi 

La Giunta comunale di Sanluri è a caccia di fondi per avviare i lavori e completare l’area camper. Si è resa necessaria una variazione di bilancio con carattere d’urgenza, determinata dal rischio di dover restituire 50 mila euro alla Regione per concludere i lavori nei tempi imposti e prossimi alla scadenza. Ottenuto il benestare dal revisore dei conti, sono stati recuperati sette mila euro che, sommati ai 73 mila impegnati lo scorso anno, danno la possibilità di aprire il cantiere, in ritardo di oltre un anno.

Il progetto, messo a punto dall’ufficio tecnico del Comune, prevede la prima area camper smart a fini turistici, in prossimità del Parco degli Scolopi, in pieno centro abitato, in tutto 15 stalli, immersi in un’area verde, nei pressi di diversi campi sportivi.

«La sede – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – non è stata scelta a caso: a parte la centralità è favorita dalla vicinanza del Parco. Per i camperisti vuol dire avere subito la disponibilità di servizi primari. Ci sono già le colonnine per il rifornimento di acqua potabile e di corrente elettrica. Inoltre è facilmente raggiungibile dalle strade principali, in prossimità dei nostri beni museali che i turisti potranno raggiungere a piedi, come il castello di Eleonora d’Arborea». (s. r.)

