Area camper, il Comune ci prova 

L’area camper nella Costa Verde? Esiste da 18 anni ma non è stata mai aperta. Il motivo: il Comune era alla ricerca dei soldi per acquistare le colonnine per l’erogazione della corrente elettrica. Nei giorni scorsi l’incredibile scoperta: le colonnine c’erano tutte, ben conservata in un magazzino comunale. «Quando l’abbiamo scoperto- dice il sindaco, Paolo Salis – siamo corsi subito ai ripari: un bando pubblico per assegnare la struttura, con la speranza che si arrivi puntuali all’inizio della stagione estiva ormai alle porte».

Il progetto

Una corsa contro il tempo per rendere un servizio ai tanti camperisti e porre fine alla sosta selvaggia sul litorale, con i danni all’ambiente, in particolare alle dune di Piscinas. Le aree camper sono due: quella in questione si trova nel centro abitato di Arbus, in via Angioy, l’altra a due passi dalla Costa Verde, nel villaggio di Portu Maga. La prima è già sul mercato con una procedura aperta per la concessione di valorizzazione. «Si tratta – spiega Salis - di uno strumento pubblico-privato. Il bene resta di proprietà del Comune che risparmia sulla vigilanza, messa in sicurezza e manutenzione e si impegna a riattivare circuiti virtuosi di sviluppo locale. Il concessionario, invece, dovrà garantire il completamento dell’opera e la successiva destinazione ad attività di sosta camper».

La seconda struttura richiede interventi che stanno per essere affidati. Il progetto, con tutte le autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche necessarie, in una fetta di terra di pregio ambientale, ci sono già. «L’impegno – conclude Salis - è avere la disponibilità a fine estate. Sulla gestione si vedrà, sarebbe ottimale che fosse unica. Per ora la sola certezza è che l’attesa è finita».

Il bando

Lo spazio attrezzato di via Angioy era costato all’epoca circa 40mila euro, fondi della Regione sull’occupazione giovanile e un premio in denaro dell’associazione nazionale camperisti. Al suo interno sono ultimate le piazzole di sosta e l’area per il solo carico-scarico. Al concessionario spettano il completamento dell’opera, un canone annuale partendo da una base di 1.200 euro, la durata della concessione è per 50 anni. Ai nastri di partenza l’area sul mare. «Per facilitare l’intervento- spiega Salis- la sosta nascerà all’interno del parcheggio in località Su Pistoccu, la parte riservata ai camper verrà delimitata con una recinzione. La scelta è anche strategica, l'area consente non solo di accedere con facilità a Piscinas, ma anche di porre fine alla sosta selvaggia tra Gutturu ‘e Flumini e Portu Maga». (s. r.)

