Area camper, è scontro totale 

Il Comune di Tertenia revoca le autorizzazioni di allaccio ai contatori di acqua potabile e alla rete fognaria all’area attrezzata di Foxi Manna. Tra l’ente e la proprietà della struttura è scontro totale. I nulla osta erano stati rilasciati dallo stesso ente il 7 luglio 2020 accogliendo la richiesta dell’imprenditore Alessandro Melis che aveva presentato richiesta di apertura di un’attività stagionale della durata di 180 giorni per realizzare un’area a servizio della balneazione che comprende un chiosco-bar e un’area di sosta temporanea per fini turistici. Ma per il Comune quelle stesse autorizzazioni sono «da ritenersi scadute e non più efficaci».

Da qui i provvedimenti emessi nei giorni scorsi. Melis, 40 anni, manifesta disappunto rispetto alle disposizioni (non ancora applicate) messe nero su bianco negli uffici del palazzo di via Roma: «Sono un padre di famiglia che sta cercando di creare un futuro ai miei quattro figli senza rubare». L’operatore turistico snocciola i numeri della sua attività: «L’anno scorso, da luglio a dicembre, ho emesso più di 1.400 fatture e molte volte un camper porta anche una o due famiglie di amici che stanno in affitto nei dintorni per mangiare con loro. Più o meno ho portato quasi 10 mila persone e quest’anno dovrei superare le 20 mila presenze». Giulio Murgia (45) fa chiarezza sugli atti emessi: «Sono provvedimenti eseguiti d’ufficio perché il destinatario sta svolgendo un’attività non autorizzata e in aperta violazione a Ppr, Puc e Pai». Tra il Comune e l’attività turistica, che attualmente ospita una moltitudine di camper, è in corso un procedimento di cui è attesa la sentenza del Consiglio di Stato.

