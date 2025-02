«Area camper e parcheggi a San Nicolò»  

Un nuovo progetto per la sistemazione dell’area parcheggi per i camper, sui terrazzamenti della frazione marina di San Nicolò. «Si tratta di un lavoro – spiega la sindaca del centro costiero, Laura Cappelli – che ci è stato finanziato con i fondi del Dpcm, per un importo di circa 24 mila euro. L’idea è di eseguire un intervento mirato, per un costo totale dei lavori di circa 1 milione di euro». Per l’esecuzione dei lavori, una volta approvato il progetto, ancora non si hanno i finanziamenti esigibili e definitivi, anche se i tecnici e gli stessi amministratori comunali, lavorano assiduamente per avere quanto prima ultimato il programma definitivo. «Per portare avanti – conclude Cappelli – intendiamo dotarci di tutti i pareri e dei nulla osta, favorevoli all’intervento e a corredo della progettazione, per darci la possibilità di partecipare ai bandi pubblici, che saranno proclamati dai diversi enti regionali e ministeriali, per la concessione dei finanziamenti necessari e dare così il via ai lavori». (fe. ma.)

