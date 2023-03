Area camper abusiva? La Forestale sequestra  sei ettari a Capo Ferrato 

Sotto sequestro un’area di alto pregio ambientale nella zona di Capo Ferrato. Blitz dei ranger della Forestale nei giorni scorsi: il sospetto è che i titolari dell’area, l’ex sindaco di Muravera Marco Fanni, il fratello Giorgio, la moglie Erika Murgioni e la cognata Maria Cristina Lucchi, abbiamo disboscato la zona per realizzare piste propedeutiche alla costruzione di una area per camper e roulotte. La zona messa sotto sequestro è di circa sei ettari, la parola ora spetta alla Procura della Repubblica presso il tribunale penale di Cagliari.

Stando a quanto emerge dal fitto riserbo investigativo, la società che fa capo all’ex sindaco e ai suoi parenti più stretti aveva chiesto i permessi a Suape e Sovrintendenza ai beni ambientali per realizzare una strada sterrata nella zona di Capo Ferrato, uno degli angoli più belli della costa e messo negli anni al riparo dalla cementificazione selvaggia.

I ranger, alla guida del commissario Fabrizio Madeddu, sarebbero intervenuti proprio per verificare se fosse possibile concedere le autorizzazioni. Una volta sul posto la sorpresa: la strada sterrata era già stata realizzata, secondo i forestali, senza aspettare il via libera ufficiale.

Da qui i sigilli e la segnalazione alla Procura presso il Tribunale di Cagliari per presunto abuso di natura paesaggistica. Sotto sequestro anche un escavatore, utilizzato probabilmente per liberare la zona dalla vegetazione e per realizzare la strada sterrata, e una casa mobile: avrebbe dovuto ospitare un ufficio della futura area camper privata, importante struttura in vista della imminente stagione turistica? Oppure sarebbe servito al cantiere edile?

Tutto questo sarà l’argomento dell’indagine della Forestale, che dopo il sequestro ha effettuato un sopralluogo negli uffici del Municipio di Muravera per capre se sia stato mai depositato un progetto di edificazione in quell’area di alto pregio naturalistico e protetta dai vincoli ambientali più rigidi. Stando ai primi risultati nessuna traccia del progetto. e l’inchiesta penale va avanti. (red. pro.)