Area camper a Maddalena spiaggia 

Giovanni Montis, assessore al Turismo, spiega i vantaggi che porterà l’introduzione di un’area destinata ai camperisti: «Credo che possa rappresentare un volano per la nostra offerta turistica, un potenziamento dei servizi che renderà questa spiaggia ancora più apprezzata. L’area per i camper di Maddalena, facilmente individuabile dai turisti perché posizionata nella strada principale, andrà ad aggiungersi a quella recentemente ripristinata che si trova nella Comunità montana. Offrire un punto d’appoggio a chi sceglie di visitare l’Isola in camper, insieme alla visibilità che darà il cammino di sant’Efisio, e tutti gli eventi che nel periodo estivo organizzeremo in spiaggia, non potrà che richiamare a Maddalena sempre più visitatori».

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce gli aspetti del progetto che già in passato altre amministrazioni comunali avevano preso in considerazione: «In questa costa manca un’area attrezzata, per ospitare i camper bisogna andare sino a Chia. Il nostro intento è quello di ricavare una decina di posti per questi mezzi nell’area parcheggi di Maddalena, e mettere a disposizione dei turisti bagni, docce oltre alle colonnine di rifornimento per i veicoli. La speranza è quella di far decollare il progetto per la prossima estate, quando introdurremo a Maddalena anche il servizio di sosta a pagamento (con agevolazioni per i residenti».

Un’area attrezzata dotata di tutti i comfort per attirare i camperisti a Maddalena spiaggia: il Comune è pronto a lanciare il progetto per realizzare un luogo per la sosta dei caravan sul lungomare di Capoterra. Per finanziare l’area camper il Comune ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione: l’obiettivo è completare i lavori prima della prossima estate.

Un’area attrezzata dotata di tutti i comfort per attirare i camperisti a Maddalena spiaggia: il Comune è pronto a lanciare il progetto per realizzare un luogo per la sosta dei caravan sul lungomare di Capoterra. Per finanziare l’area camper il Comune ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione: l’obiettivo è completare i lavori prima della prossima estate.

Il progetto

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce gli aspetti del progetto che già in passato altre amministrazioni comunali avevano preso in considerazione: «In questa costa manca un’area attrezzata, per ospitare i camper bisogna andare sino a Chia. Il nostro intento è quello di ricavare una decina di posti per questi mezzi nell’area parcheggi di Maddalena, e mettere a disposizione dei turisti bagni, docce oltre alle colonnine di rifornimento per i veicoli. La speranza è quella di far decollare il progetto per la prossima estate, quando introdurremo a Maddalena anche il servizio di sosta a pagamento (con agevolazioni per i residenti».

La scelta

Giovanni Montis, assessore al Turismo, spiega i vantaggi che porterà l’introduzione di un’area destinata ai camperisti: «Credo che possa rappresentare un volano per la nostra offerta turistica, un potenziamento dei servizi che renderà questa spiaggia ancora più apprezzata. L’area per i camper di Maddalena, facilmente individuabile dai turisti perché posizionata nella strada principale, andrà ad aggiungersi a quella recentemente ripristinata che si trova nella Comunità montana. Offrire un punto d’appoggio a chi sceglie di visitare l’Isola in camper, insieme alla visibilità che darà il cammino di sant’Efisio, e tutti gli eventi che nel periodo estivo organizzeremo in spiaggia, non potrà che richiamare a Maddalena sempre più visitatori».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì si dice favorevole alla creazione di un’area camper: «Di sicuro è un fatto positivo, anche se ricordo che Capoterra possiede già uno spazio di questo tipo nella zona della Comunità montana, l’unica mia perplessità è legata all’ubicazione: per non togliere parcheggi alle auto e intralciare l’attività di chioschi e stabilimenti, prenderei in considerazione l’ipotesi di realizzarla nel terreo adiacente al Secret caffè, un’area che già in passato il Comune intendeva espropriare, e per la quale esisteva un progetto del 2019 finanziato dal Patto per il sud».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ricorda come della creazione di uno spazio per i camper se ne parlasse già all’epoca in cui era sindaco Giorgio Marongiu: «L’iniziativa è senz’altro interessante, sull’area in cui realizzarla se ne può anche discutere. Se per le aree di sosta dei camper non ci sono particolari riserve, occorre ripensare il progetto della sosta a pagamento per i veicoli, incrementando ad esempio i mezzi pubblici che collegano il paese alla spiaggia di Maddalena».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata