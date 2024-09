Area attrezzata per gli edili 

Un’area privata a Pratosardo dove sistemare una rampa e dei cassoni scarrabili, senza creare deposito momentaneo sul suolo, in maniera da poter conferire gli inerti a Nuoro, senza costringere le imprese a fare lunghe e costose trasferte fuori città. È la soluzione tampone prospettata ieri mattina da una delegazione di imprenditori edili che sono stati ricevuti in Municipio dal commissario Giovanni Pirisi dopo la chiusura a luglio della discarica di Su Berrinau. Una soluzione che lo stesso commissario ha incoraggiato, e che oggi dovrebbe passare alla verifica di eventuali autorizzazioni necessarie alla fattibilità.

L’incontro

Dopo la riunione della settimana scorsa degli imprenditori, il Commissario ieri mattina ha incontrato gli edili scesi sul piede di guerra in seguito alla chiusura, inderogabile, dal 2 luglio scorso della discarica comunale di inerti di Su Berrinau, a Nuoro. Una chiusura che ha creato tantissime complicazioni al comparto, con un fiorire di discariche abusive attorno alla periferia di Nuoro. Ma soprattutto con un costo al metro cubo che ha iniziato a lievitare, con le imprese costrette a portare a decine e decine di chilometri di distanza le macerie da demolizione o da scavo. Le piccole e medie imprese dell'edilizia del territorio continuano la loro battaglia per avere almeno un centro momentaneo di raccolta e smaltimento inerti. Un problema che sta provocando notevoli disagi agli imprenditori e alle loro aziende. Entro domani si verificherà la fattibilità (area e eventuali autorizzazioni) sulla proposta fatta al Comune per arrivare ad una immediata soluzione.

Quali soluzioni

Nel mentre il commissario Pirisi, che dall’estate è alla ricerca di una soluzione definitiva, continua a lavorare dialogando con la Regione, per permettere alla città di uscire in maniera definitiva da una situazione di criticità iniziata anni fa. La discarica comunale di Su Berrinau era da tempo in deroga ed entro febbraio dovrà essere bonificata.

Il Comune il 10 luglio con la Regione aveva già avviato un dialogo per individuare soluzioni alternative, con ricerca di finanziamenti. Alternative come la nascita di un sito di recupero. Al momento i rifiuti fino a trenta chili possono essere conferiti a Pratosardo, ma solo dai privati, le aziende devono spostarsi altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA