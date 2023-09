«Area assente, deve lasciare la città» 

«Area vada via da Carbonia e restituisca ai cittadini l’immenso patrimonio immobiliare in suo possesso. Abbiamo toccato il fondo. L’unica soluzione è che il Comune diventi proprietario e gestisca tutto ciò che è presente in città».

L’abbandono

Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Giacomo Guadagnini non usa mezzi termini e dichiara guerra all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, che detiene la titolarità di buona parte delle abitazioni presenti in città. Centinaia di cittadini senza alloggio, case senza manutenzione, progetti lasciati nei cassetti, abitazioni occupate e tanto altro ancora. Abbastanza per attaccare a muso duro l’ex Iacp, sfoderando un interminabile elenco di quelle che secondo Guadagnini, che è anche dirigente del Pd, sono figlie di una mala gestione: «Non hanno sfruttato l'opportunità data dal bonus 100 o 110% per riqualificare una zona periferica come campo prigionieri o come altre, sono titolari di un numero importantissimo di appartamenti in città e, come da legge regionale, la loro vendita potrebbe produrre reddito da reinvestire manutenzioni ma non lo fanno». L’elenco delle mancanze è ancora lungo: «Esistono terreni abbandonati ma con indici di fabbricabilità alti, ci sono domande di acquisto delle abitazioni depositate nei loro uffici anche da più di cinque anni e invece di rispondere chiedono ai cittadini di ripresentarle o perché le hanno perse o per motivi che non ci è dato conoscere».

Lunghe attese

Il consigliere di uno dei partiti che compongono la maggioranza non dimentica poi i lavori mai iniziati: «Esiste un progetto, figlio del cosiddetto contratto di quartiere 2 risalente al 2003, che prevedeva un intervento di riqualificazione di poco meno di 3 milioni 600 mila euro per circa 40 cameroni del Lotto B, ovvero circa 120 famiglie. Ad oggi manca ancora il progetto esecutivo». L’esponente del Pd è un fiume in piena: «Mi fa sorridere, si fa per dire, che si lamentino del fatto che oggi in pochi paghino l’affitto senza volersi rendere conto che questa è una reazione popolare alla loro inefficienza. I pochi dipendenti rimasti oramai si occupano solo di burocrazia e non si mettono più al servizio dei cittadini che, invece, devono elemosinare un incontro come se chiedessero un favore e non il rispetto di un loro diritto». L’ex assessore comunale ai lavori pubblici, esorta anche l’amministrazione comunale: «Prenda in mano questa battaglia e vada allo scontro frontale con Area. Non è più tempo di trattative inutili. Serve una soluzione definitiva».

