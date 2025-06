Area assegna il primo alloggio alla famiglia dell’ultracentenaria 

Le cinque famiglie sfollate dopo l’incendio nel palazzo attendevano con ansia notizie sull’assegnazione di nuovi alloggi perché non possono rientrare nelle loro abitazioni per via degli ingenti danni all’appartamento del quinto piano.

L’assessora Stefania Atzei aveva annunciato «un sopralluogo congiunto con i tecnici di Area per verificare la possibilità di assegnare alloggi che attualmente sono liberi alle famiglie che hanno particolari necessità». Da un primo riscontro sembrerebbe che nel palazzo Iacp vi siano vari alloggi vuoti che possono essere assegnati dopo manutenzioni non particolarmente impegnative, pertanto l’attesa potrebbe essere breve. Dopo il sopralluogo, Area ha assegnato l’appartamento libero, al secondo piano, alla famiglia che accudisce l’ultracentenaria scampata alle fiamme. Verranno assegnati a breve anche gli altri appartamenti liberi alle altre quattro famiglie.

L’attuale situazione tiene in ansia gli sfollati della palazzina di via Guido Rossa. Il filo diretto fra l’Amministrazione civica e Area serve ad approfondire ogni ipotesi per far cessare l’emergenza con l’impegno del sindaco Giuseppe De Fanti a dare risposte nei tempi più brevi possibili alle famiglie che hanno perso la casa.



