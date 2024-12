Area artigianale, semaforo verde 

Un dono speciale per i busachesi sotto l’albero di Natale. Dopo una lunga attesa, entro il prossimo anno il paese avrà la sua prima zona artigianale. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano attuativo della zona Pip in località Argiolantine, una superficie complessiva di 5.323 metri quadri suddivisi in 5 lotti con un’area destinata a verde e parcheggi, con indice di edificabilità pari a 0,70 metri cubi per metro quadro. «L’adozione di questo piano parte da una scelta fatta nel 2013 dalla mia Giunta – spiega il sindaco Giovanni Orrù - Ora ci apprestiamo ad affidare l’incarico per redigere gli atti esecutivi che riguarderanno gli espropri e l’urbanizzazione. Il Comune avrà finalmente una nuova area Pip con 5 lotti a disposizione degli imprenditori di Busachi che vorranno avviare attività produttive o di servizio per la comunità».

Le attività

Il Comune aveva indetto manifestazioni d’interesse per capire se ci fossero persone interessate ad acquisire i lotti e qualche richiesta è stata presentata per l’apertura di un’officina meccanica, un gommista, un capannone per attrezzature per opificio. «Siamo fiduciosi, contiamo di partire entro il 2025 – aggiunge – Il Comune, di recente, ha partecipato anche a un bando regionale per la realizzazione di aree Pip ottenendo 300mila euro che si aggiungono ai 300mila stanziati dal nostro avanzo di amministrazione». Si riuscirà così a partire con gli espropri e l’urbanizzazione dell’area. «In futuro ovviamente si potrà ampliare, adesso la speranza è che nel 2025 si possano appaltare i lavori». Il primo cittadino ricorda che si tratta «della prima zona artigianale dopo l’iniziativa privata dei fratelli Moi che negli anni Settanta acquisirono alcune aree in località sas Codinas, in cui in modo autonomo realizzarono tre capannoni in due dei quali tutt’oggi vengono prodotti mezzi e attrezzature agricole». Il Comune, negli anni Novanta, ha classificato come zona artigianale un’area abbastanza vasta sempre in quella località ma il progetto non è mai andato avanti. «C’era stato solo uno studio preliminare, era una lottizzazione che prevedeva 22 lotti ma non si è andati avanti perché erano pochi i cittadini interessati all’acquisizione dei lotti. Così si è deciso di spostare da sas Codinas una quota di edificabilità in località Argiolantine». In Aula il piano è passato con l’astensione della capogruppo della minoranza Giuditta Serra, mentre Salvatore Selis dell’opposizione ha votato a favore (era uno dei componenti della Giunta che avviò il percorso).

RIPRODUZIONE RISERVATA