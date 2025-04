Area artigianale, la sfida della Giunta  

Sembra essere molto ambizioso il documento di pianificazione 2025-2027, approvato dal Consiglio comunale, chiamato a disegnare lo sviluppo territoriale del paese e dell’area per gli insediamenti produttivi. Obiettivi elencati dal sindaco Luca Corrias, che secondo gli intendimenti dell’amministrazione comunale «avranno un impatto notevolmente positivo e cambieranno il volto di Marrubiu».

Il piano

Si parte dalla infrastrutturazione delle aree per l’ insediamento di aziende artigiane e unità produttive di piccole dimensioni. «Si tratta di un finanziamento regionale già concesso di 400mila euro – spiega il sindaco - da assegnare attraverso un bando a supporto dello sviluppo economico locale. Sempre nel Pip è in corso di approvazione un riordino il quale consentirà di mettere a bando gli ulteriori lotti disponibili, prevedendo anche l’inserimento dell’area commerciale. Questa la riteniamo una partita fondamentale per il nostro territorio in quanto la zona industriale di Marrubiu vede numerose imprese che hanno scelto di insediarsi». All’interno dell’abitato un obiettivo importante che si intende raggiungere è la riqualificazione del mercato civico comunale, per il quale è previsto un investimento di 714 mila euro. «La progettazione è stata approvata, ed è già provvista dei relativi pareri – sottolinea Luca Corrias - con un intervento per la modernizzazione, il miglioramento delle infrastrutture del mercato civico e la promozione delle attività del territorio».

Gli indirizzi

Altra linea programmatica di sviluppo territoriale, è rappresentata dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei lotti di Sant’Anna e della zona sportiva. «Ricollegata allo crescita del territorio – spiega ancora il primo cittadino- è la manutenzione delle strade rurali, in convenzione con il Consorzio di Bonifica, infrastrutture essenziali per tutti gli operatori del settore primario e di punta del territorio. Ancora in un’ottica di valorizzazione delle risorse immobiliari successivamente ad aver acquisito gli immobili intestati ex Sbs, si sta seguendo con il Demanio, la partita per l’acquisizione di tutti gli immobili intestati all’Ente nella borgata di Sant’Anna». Prosegue inoltre il lavoro di valorizzazione del Monte Arci, la riqualificazione dell’area di Zuradili e progettazione della sentieristica, ora al vaglio di Forestas.

