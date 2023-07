Da lunedì raddoppia la sosta gratuita in tutti i parcheggi fronte arrivi. Tutti coloro che utilizzeranno le aree denominate P1, P2 e P3 degli arrivi potranno farlo senza pagare i primi 20 minuti. A pochi passi dall’aerostazione c’è anche il parcheggio Free2park, dove la sosta è interamente gratuita per 2 ore. Altra novità: la prima ora di sosta al P3 terminal non costa più 3 euro ma un euro.