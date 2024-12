Ardia, una proposta di legge in Regione 

Il titolo della proposta di legge è eloquente: “SalvaguARDIA manifestazioni storico – religiose - culturali e della tradizione sarda”. A scriverla, insieme ai consigliere regionali dei Riformatori è lo stesso sindaco Salvatore Pes, vice coordinatore provinciale del partito. Il testo, in attesa di essere presentato in Aula, assume una nuova valenza dopo le polemiche che hanno investito l’Ardia per la proposta del prefetto di Oristano Salvatore Angieri di far indossare giubbino e caschetto ai cavalieri. Questo dopo le diverse cadute e l'abbattimento di alcuni cavalli nella scorsa edizione. Il sindaco ribadisce però la sua contrarietà.

La sicurezza

«In questi anni – sottolinea – tanto è stato fatto per raggiungere un livello di sicurezza tale da non includere altre soluzioni come può essere questa. E d’altronde, trattandosi proprio di una manifestazione religiosa la partecipazione è su base volontaria e nessuno può entrare nel merito su quale deve essere il modo e l’abbigliamento per prendervi parte». Su questo aspetto che si parli di Ardia, Sartiglia, Carrela e’ nanti o di altre manifestazioni l’introduzione del testo è molto chiaro. «Le feste religiose e le tradizioni popolari – è scritto nella proposta di legge – riguardano la storia e l’identità di un territorio e di una comunità. Le rievocazioni storiche e il mantenimento delle tradizioni che vengono ripetute di anno in anno, costituiscono un bagaglio culturale da preservare e tramandare e rappresentano risorse eccellenti capaci di mettere in atto processi di sviluppo e turismo locale».

Il testo

Otto articoli e di particolare importanza è quello dove si dice che «la Regione riconosce le categorie di eventi religiosi e tradizionali come processioni; cortei e ardie a cavallo; corse e pali storici, rievocazioni di battaglie storiche, corse di carnevale, mostre e fiere, aste in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, effettuate anche con animali vivi». Sul tema della sicurezza, la normativa è molto precisa: gli organizzatori dovranno attenersi alle prescrizioni impartite dalle leggi di pubblica sicurezza. Norme che però spesso si scontrano con gli eventi e lo spirito identitario dell’Isola. «Nella proposta di legge – evidenzia Pes – i piani di sicurezza devono essere predisposti in funzione della manifestazione, non viceversa. Appare superfluo conoscere ad esempio l’elenco dei partecipanti e l’abbinamento uomo-cavallo in iniziative religiose in cui lapartecipazione spesso non è programmata e non vi sono premi. I test antidoping rappresentano un appesantimento burocratico e dispendioso per l’organizzazione».

