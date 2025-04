Ardia, una festa di famiglia 

L’Ardia 2025 sarà sicuramente ricordata come una edizione speciale. La prima bandiera Leonardo Pes, allevatore di 49 anni, ha investito come terza bandiera il figlio Andrea, 19enne. Un fatto straordinario e forse unico almeno nella storia recente della corsa in onore di San Costantino. Seconda pandela sarà invece Mario Nieddu, allevatore di 57 anni.

La novità

L'ufficializzazione è avvenuta al termine della messa pasquale, quando il parroco don Maurizio Demartis ha annunciato le bandiere dell'Ardia a cavallo e a piedi. Pur ipotizzata da tanti negli ultimi giorni, la scelta del capocorsa di farsi accompagnare dal figlio ha destato qualche sorpresa. Così nella chiesa di San Giovanni Battista, dove erano presenti le bandiere e i loro familiari, grande attenzione è stata rivolta a Barbara Muredda, moglie e madre di due dei protagonisti principali della corsa. «Un’emozione unica e indescrivibile - ha commentato Barbara Muredda – ci affidiamo alla fede e al santo affinché tutto vada nel miglior modo possibile e che questa Ardia per le bandiere, cavalieri e per tutto il paese sia ricordata in maniera positiva». Poi il pensiero al marito. «Leonardo aspettava questo momento da quando aveva 13 anni e ora può coronare un sogno – ha aggiunto- sono tranquilla, è considerato un buon cavaliere, esperto e serio. Poi tutto è affidato anche alla fortuna, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. In più adesso c'è la responsabilità di mio figlio, con ansia e tensione che sono triplicate ma Andrea pur non avendo fatto tantissime Ardie è molto giudizioso. Il padre ha valutato tutti gli aspetti». La cosa sicura è che quest’anno le donne della famiglia Pes vivranno l’evento con una apprensione nuova e diversa: Leonardo e Barbara oltre ad Andrea hanno anche un’altra figlia, Aida di 16 anni.

La corsa

Intanto, sono stati già resi noti anche i nomi delle scorte che nella gestione della corsa hanno un ruolo ugualmente importante. Per la prima pandela è Andrea Lampreu, per la seconda Gian Salvatore Pes, per la terza Michele Onida. Mentre per l’ Ardia a cavallo esisteva un po’ di suspense, tutte confermate invece le scelte per la corsa a piedi nell’ottava del 20 luglio. La prima bandiera è Mauro Pireddu, guardia giurata di 41 anni, la seconda è il veterinario Nicola Manca mentre la terza è Tonio Ledda, operaio. Anche per loro note le scorte che sono Matteo Pireddu e Roberto Porcheddu per il capocorsa, Cristian Pisoni per la seconda, Raffaele Salaris per la terza. Ora, dopo le nomine delle bandiere, inizia il periodo dell’attesa e dei preparativi che per tutti i protagonisti e le loro famiglie si faranno più stringenti. Così come l’attività dell’associazione Santu Antinu, presieduta da Angelo Porcu, a cui spetta insieme alla parrocchia e al Comune l’organizzazione religiosa e civile della festa.

