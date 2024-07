Ardia, strappo Comune e Areus 

Con l’Ardia a piedi si è conclusa l’edizione 2024 della grande festa dei sedilesi in onore di San Costantino, ma non vanno in archivio alcune code polemiche. Il sindaco Salvatore Pes risponde in maniera stizzita a una richiesta di Areus e del servizio veterinario della Asl di Oristano che richiedono il pagamento per le prestazioni fornite durante la manifestazione in seguito alle cadute dei cavalieri durante la corsa.

Il sindaco

«Chiarisco che il sindaco è impropriamente definito come organizzatore della manifestazione – afferma Pes- ma in realtà il primo cittadino è soltanto il responsabile della sicurezza, in assenza di altre figure, previste dalla legge per manifestazioni di tale portata». Il sindaco Pes ricorda che «l’Ardia riveste carattere prettamente religioso, come affermato peraltro da recenti interpretazioni giurisprudenziali ed esula dall’aspetto solamente locale, assumendo connotati regionali, nazionali e internazionali. Pertanto l’amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità e onere di carattere economico con riserva di tutelarsi legalmente nelle sedi opportune».

La richiesta

Una richiesta simile non era mai capitata. Nello specifico la direttrice generale Areus, Simonetta Cinzia Bettelini ha annunciato al sindaco Pes che tale richiesta era dovuta a oneri gestionali aggiuntivi ed evitabili se ci fosse stato un adeguato piano di soccorso. «Areus pertanto - si legge nella comunicazione- procederà ad emettere a vostro carico una fattura (esente Iva) per trasporti sanitari che, alla luce della tariffazione approvata dalla Regione, ammonta a 10mila 558 euro». In altre parole al Comune viene chiesto il pagamento del soccorso e trasferimento con le ambulanze e in elicottero del 118 di alcuni cavalieri caduti all’Ardia e poi accompagnati negli ospedali sardi. Peppe Sedda del servizio veterinario dichiara invece «di non essere a conoscenza della comunicazione inviata dalla azienda sanitaria e che in ogni caso dall'ufficio non è stato ancora prodotto alcun atto di addebito».

