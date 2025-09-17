Ardia, spazio alle giovani mamme 

All'Ardia 2026 mancano ancora dieci mesi ma i tasselli che porteranno Sedilo all’appuntamento più atteso dell’anno iniziano già a comporsi. Al termine della novena in onore di San Costantino il parroco, don Maurizio Demartis, ha ufficializzato il nome della nuova prioressa del Consiglio di San Costantino. Sarà la 42enne Mattia Nieddu, commessa in un supermercato, a guidare il gruppo che per un anno avrà il delicato compito di organizzare e coordinare ogni aspetto liturgico e non, legato al santuario di Santu Antinu.

Il nuovo gruppo

Il Consiglio, formato esclusivamente da donne, resterà in carica sino al 31 agosto 2026. Oltre alla prioressa ne fanno parte Chiara Giobbe (vice prioressa), Monica Arru, Silvia Madau, Manuela Arca, Sara Pinna, Gabriella Pes, Daniela Muscau e Arianna Carta, quest’ultima la più giovane del gruppo. L’età media è di circa 40 anni, un dato che mette in luce l’importante ricambio generazionale e una rinnovata partecipazione culturale e sociale della comunità sedilese. Un gruppo variegato per professioni e percorsi di vita, ma unito dalla fede e dall’impegno verso il santo. Sono in tutto mamme di ben 17 figli e provengono da famiglie che hanno intrecci forti con il mondo dell’Ardia, sia a cavallo sia che a piedi. Un patrimonio di tradizione che ora passa nelle mani di chi ha deciso di mettersi a disposizione per un incarico di grande responsabilità.

«Belle sensazioni»

«Le prime sensazioni sono state belle – afferma la prioressa – ci sono tante cose di cui dobbiamo occuparci ma lo faremo volentieri e con spirito di servizio». Avranno un compito fondamentale visto che devono partecipare a tutte le funzioni religiose, preparare con puntualità e attenzione ogni celebrazione, curare il santuario e la statua custodita nella parrocchia di San Giovanni. «Ringrazio don Maurizio per la fiducia – prosegue Nieddu – Facevo parte di una lista da cui è stata arrivata la mia designazione, ma subito ho coinvolto tante amiche che hanno accettato di buon grado di collaborare. Siamo un gruppo unito, con tanta voglia di far bene. Ci guida la fede e la consapevolezza di servire la festa più importante per il paese». Il primo impegno è già fissato: il 5 ottobre, al santuario di San Costantino, le celebrazioni in occasione del Giubileo. Una tappa che segna l’inizio ufficiale del cammino verso l’Ardia 2026 quando fede, tradizione e comunità torneranno a fondersi nella corsa equestre più sentita della Sardegna.

