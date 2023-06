Ardia, scatta il conto alla rovescia 

Ancora un mese di attesa: il 6-7 luglio si correrà l’Ardia a cavallo. Un conto alla rovescia che per tutto questo mese avrà scanditi i rituali collaudati nel tempo e ricchi di fascino immutato.

Tappe di avvicinamento

Inizieranno domenica 11, in occasione del Corpus Domini, quando i tre capicorsa Marco Mongili, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, parteciperanno alla processione insieme agli altri cavalieri, un centinaio, gran parte dei quali prenderanno parte poi alla corsa in onore di San Costantino. Una settimana dopo, domenica 18, si ripeterà l'antica tradizione della preparazione delle cartucce, le munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno durante le giornate della manifestazione. All'Associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu, guidata da Mario Melosu, spetta il compito di caricare le cartucce. «Quest'anno ne verranno preparate circa 2.500 – evidenzia il presidente Melosu- utilizzando la polvere da sparo e la polenta». Un servizio importante per garantire la sicurezza dei cavalieri e del pubblico che affollerà l'anfiteatro di San Costantino. Il 24 giugno, nella festa del patrono San Giovanni Battista, ancora una massiccia partecipazione alla processione dei cavalieri dell’Ardia e dei capicorsa.

Le prove

Come vuole la tradizione, il 29 giugno, per i Santi Pietro e Paolo, ci sarà il primo banco di prova per le pandele che verificheranno il loro affiatamento, il percorso e l’adattamento dei cavalli. Sa prima pandela Marco Mongili monterà “Osvalda”, una saura di proprietà, sa segunda Pier Giuseppe Spada “Peter Pan” un suo cavallo espertissimo con alle spalle numerose corse, sa terza Alessandro Nieddu sarà invece in sella a “Mary”, dell’amico Francesco Marceddu. «Abbiamo iniziato da tempo a provare i cavalli – spiega sa prima pandela - e ora usciremo insieme». Prosegue intanto il grande lavoro di preparazione dell’associazione Santu Antinu guidata da Anna Rita Nanu con il programma dei festeggiamenti civili, che a partire dal 29 giugno animeranno il santuario di San Costantino e il paese. «Iniziato il lavoro promozionale dell’evento – sottolinea la presidente- L’ Ardia del 6 luglio sarà trasmessa in diretta su Videolina, mentre a San Costantino sarà sistemato un maxi schermo, nel quale potranno essere viste tutte le fasi a partire dalla consegna delle bandiere. Confermata anche la presenza delle bande musicali, quella di Ales il 6 luglio e Monastir il 7 che animerà anche la processione».

RIPRODUZIONE RISERVATA