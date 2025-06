Ardia, prove perfette nel santuario 

A sette giorni esatti dalla grande festa di San Costantino, il cuore dei sedilesi inizia a battere sempre più forte. Su un percorso reso perfetto dal grande lavoro effettuato dall’associazione Santu Antinu, il primo emozionante atto dell’Ardia 2025 si è consumato ieri sera con le prove generali della corsa che si svolgerà il 6 e 7 luglio.

L’avvio

Il sole era ancora alto nel ripido pendio di su Frontigheddu, quando esattamente alle 19.35 sa prima pandela, Leonardo Pes, ha scambiato un veloce sguardo d’intesa con la seconda bandiera, Mario Nieddu, e suo figlio Andrea, scelto come terza bandiera. Era il segnale per lanciarsi a tutta velocità verso l’arco di san Costantino; il momento centrale, sicuramente quello più atteso del collaudo in vista dell’Ardia di domenica e lunedì.

Nonostante il grande caldo e una giornata decisamente più consona da trascorrere in riva al mare, un numeroso pubblico non è voluto mancare per assistere ad una delle fasi più attese della vigilia della manifestazione.

Il test

I tre capicorsa hanno saggiato il terreno e i cavalli per assicurarsi che tutti gli ingranaggi siano al posto giusto, anche se la sera della corsa il clima sarà ben diverso.

Dopo l’ingresso nell’anfiteatro naturale e la salita ancora velocissima e poi i giri attorno al santuario le bandiere si sono lanciate a pieno ritmo di nuovo giù fino a sa Muredda. Qui ancora qualche giro e poi la risalita, sempre velocissima, verso la chiesa.

I cavalli

Il capocorsa Leonardo Pes era in sella a “Quaglietta”, cavalla espertissima con alle spalle numerose Ardie ma che inizialmente avrebbe dovuto montare la seconda bandiera, Mario Nieddu. Pes infatti aveva indicato precedentemente che avrebbe montato “Ambra”, una baia di sette anni domata da lui stesso ma poi ha deciso di cambiare.

Il commento

Soddisfatto delle verifiche effettuate sa prima pandela. «Nei prossimi giorni – afferma Leonardo Pes - cercheremo di affinare ancora solo alcuni particolari».

Riscontri positivi anche dalle altre due bandiere. La seconda, Mario Nieddu, era in sella a “Disizzu” un baio di sei anni, di proprietà di Francesco Marceddu di Sedilo; un cavallo importante montato nella scorsa Sartiglia di Oristano da uno dei due capocorsi, Salvatore Aru.

La terza, Andrea Pes, ha invece guidato “Chirilla”, anche in questo caso una cavalla saura di sette anni. Adesso iniziano i giorni dell’attesa per l’Ardia. Quella vera.

