Sedilo.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Ardia, per ora galoppa il totopandele 

Corsa a cavallo e a piedi, in pole position Danilo Pes e Davide Muscau 

A poco più di un mese dal giorno di Pasqua, quando durante la messa il parroco don Maurizio Demartis ufficializzerà i nomi delle bandiere, in paese è iniziato il totopandela per l'Ardia. Nessuno ha certezze sui prescelti, ma alcuni cavalieri godono più di altri dei favori del pronostico.

Corsa a cavallo

Per la corsa a cavallo del 6 e 7 luglio, l’indiscrezione che raccoglie maggiori consensi prevede come nuovo capocorsa l’allevatore Danilo Pes, accompagnato dalla seconda bandiera Matteo Falchi e dalla terza Andrea Mureddu. Pes e Falchi furono rispettivamente terza e seconda bandiera nel 2013 quando il compito di pandela matzore fu affidato a Giuseppe Carboni. Insomma cavalieri che conoscono bene i meccanismi della grande festa religiosa in onore di san Costantino imperatore.

A piedi

Anche per quanto riguarda l’Ardia a piedi che si corre il giorno dell’ottava, i più danno come prima bandiera Davide Muscau, con al suo fianco Graziano Salaris (seconda bandiera) e Marco Sotgiu (terza). Intanto, anche la macchina organizzativa dell’evento è già in moto; su tutti l’associazione Santu Antinu guidata da Angelo Porcu. La stessa assemblea dell’associazione ha intanto approvato all’unanimità il nuovo statuto, frutto di quasi un anno di lavoro del direttivo, per adeguarsi alla normativa e rafforzarne struttura, tutele e trasparenza.

La novità

«Con questa modifica - evidenzia Porcu - si diventa un ente del Terzo settore ottenendo benefici rilevanti. Il primo è la personalità giuridica, che garantisce la responsabilità limitata. Per eventuali obbligazioni risponde il patrimonio dell’associazione e non quello personale dei soci o dei volontari, un aspetto decisivo considerando l’impegno organizzativo della festa di San Costantino. Il secondo riguarda il regime fiscale agevolato, trattamento più favorevole per le attività istituzionali, raccolte fondi semplificate, vantaggi per sponsorizzazioni e contributi. Lo statuto introduce anche regole più chiare e trasparenti, rafforzando la democraticità interna e la partecipazione dei soci. Un passo fondamentale per il futuro della festa di San Costantino».

