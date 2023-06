Ardia, pandele al galoppo nel santuario  

Una settimana dalla grande festa di San Costantino e il cuore dei sedilesi inizia a galoppare. Il primo atto dell’Ardia 2023 si vive oggi alle 19 quando sa prima pandela, Marco Mongili, e i suoi scudieri, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, scendono da su Frontigheddu per le prove della corsa che si svolge il 6 e 7 luglio.

Sul percorso

Le tre bandiere saggeranno terreno e cavalli per assicurarsi che siano ben rodati affiatamento e tempi della corsa. Entreranno a tutta velocità nel santuario attraverso l'arco per salire poi fino al santuario che domina l’anfiteatro naturale. Qualche giro attorno e poi di nuovo giù dal pendio. Intanto, man mano che si avvicina l’evento, si intensificano i preparativi della festa per le quali tre donne ricoprono ruoli di responsabilità.

L’organizzazione

Anna Rita Nanu è la presidente del Comitato di Santu Antinu, fulcro di tutta la macchina organizzativa: «È ormai tutto pronto, questa è la fase degli ultimi ritocchi ma crediamo di aver lavorato bene per accogliere le migliaia di persone che arriveranno». Pina Atzas è invece la presidente delle prioresse che per tutto l’anno si occupano degli aspetti religiosi del santuario. Svo lgono diversi compiti fra i quali la pulizia del luogo di culto, l’addobbo dell’altare, la preparazione dei paramenti sacri e l’accoglienza dei pellegrini. «È un lavoro importante - afferma Pina Atzas – che facciamo con tanta fede». Giuseppina Carta è la presidente dell’associazione Iloi che si occupa di gestire l’esposizione degli ex voto del Santo imperatore che, in attesa del rientro nel santuario, sono ospitati al museo del territorio. «Siamo onorati di ospitare questa esposizione sacra – sottolinea - perché gli ex voto rappresentano una parte importante della festa e tutti i doni per grazia ricevuta hanno una storia unica».

I cambi

Intanto la prima bandiera cambia cavallo e monta Querula di Sebastiano Meloni di Sedilo. Cambia anche la scorta della terza bandiera, Alessandro Nieddu, e monta un cavallo di Francesco Nieddu che a sua volta scende in pista al posto di Massimo Loi.

La croce

Oggi si può ammirare anche la storica croce risistemata “Su Frontigheddu”. Era stata buttata giù il 6 luglio 2022 nella animata partenza della corsa. «Siamo felici che la croce sia stata riposizionata» afferma il sindaco, Salvatore Pes.

