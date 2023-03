Ardia nella Fondazione corse storiche, interrogazione 

Malumori per la firma apposta pochi giorni fa dal sindaco Salvatore Pes alla costituenda “Fondazione delle corse storiche” a Fucecchio in Toscana. Accanto all’Ardia, per la provincia di Oristano ci sono la Sartiglia e Sa Carrela 'e nanti, ma a far storcere il naso all’opposizione sarebbe la scelta di procedere senza coinvolgere parrocchia, associazione Santu Antinu e lo stesso Consiglio. Da qui la decisione di presentare un’interrogazione da parte dei consiglieri di “Prospettiva comune”. «Il 4 marzo il sindaco ha partecipato a Fucecchio in Toscana ad una riunione in cui ha annunciato l'adesione dell’Ardia alla costituenda Fondazione di manifestazioni equestri storiche di sei regioni, apponendo una firma con cui si impegna a recarsi a Roma il 30 marzo per proseguire l'interlocuzione», si legge nel documento. «Il sindaco ha assunto questa iniziativa senza darne adeguata comunicazione e informazione. Altre importanti feste della Sardegna la Sartiglia, Sa Carrela ‘e nanti, il palio di Fonni aderiscono all'iniziativa, ma a rappresentarle erano presenti esponenti delle rispettive associazioni, non i sindaci». Da qui la richiesta: «Interroghiamo il sindaco sulle ragioni che lo hanno spinto a questa azione prevaricatrice, lesiva del pluralismo e del rispetto del ruolo delle istituzioni e delle associazioni». Pes replica: «Risponderò in Aula».

