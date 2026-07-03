Ardia, le emozioni della vigilia 

Sedilo vive con la consueta trepidazione le ore che separano dall’Ardia di San Costantino, la festa più sentita e attesa dalla comunità. In paese si respira il clima unico della vigilia, con quel misto di emozione, tensione e fede che accompagna la corsa. Si aspettano ormai solo le 19 di lunedì, quando da Su Frontigheddu partirà il gruppo guidato da sa pandela matzore Danilo Pes, affiancato dalla seconda Matteo Falchi e dalla terza Andrea Mureddu. E domani tutte le emozioni e le curiosità dell’Ardia saranno raccontate in un inserto speciale dell’Unione Sarda.

Tradizione

Le prove hanno alimentato fiducia e serenità. «Siamo tranquilli - afferma Danilo Pes- i cavalli hanno risposto bene e ora aspettiamo solo la corsa». Sarà lui a guidare il gruppo dei circa cento cavalieri sedilesi che scioglieranno il voto con la solennità che da secoli accompagna la festa. L’Ardia non è solo tradizione ma soprattutto fede. «Si rinnova per la profonda devozione nei confronti del santo che anima ogni cavaliere- sottolinea il sindaco Salvatore Pes - l’aspetto religioso resta il cuore della manifestazione». Parrocchia, prioresse, cavalieri, associazione Santu Antinu, amministrazione comunale, fucilieri i e volontari stanno lavorando senza sosta per offrire il volto migliore della comunità, affinché tutto si svolga nel rispetto della tradizione e della sicurezza.

Il piano

Il Coc comunale di Protezione civile è stato invece attivato in convocazione permanente per tutta la durata dell’Ardia e della festa. Il centro operativo gestirà viabilità, afflusso del pubblico, comunicazioni con Areus e 118 per interventi di emergenza. Il piano sanitario prevede diverse ambulanze medicalizzate e base, numerosi medici tra cui anestesisti rianimatori, infermieri, volontari della Croce Rossa e una decina di postazioni con ambulanza lungo il percorso e un Punto medico avanzato. Il sindaco Pes ha emanato precise prescrizioni rivolte ai cavalieri e al pubblico, invitato a non sostare nelle aree interdette o lungo la pista, a seguire le indicazioni del personale di servizio, a mantenere libere vie di fuga e corridoi di sicurezza e a evitare comportamenti che possano intralciare cavalieri o soccorritori. Il paese è pronto per una corsa che non smette mai di emozionare e che, ancora una volta, racconterà la forza di una tradizione unica nel panorama religioso e culturale sardo.

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